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Треба було слухати країни Балтії та Польщу: прем’єр Фінляндії про відносини ЄС та Росії

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Санна Марін прем'єр-міністерка Фінляндії
Фото: Getty Images

Європа має визнати, що була надмірно наївною і вибудовувала відносини з Росією на основі хибних уявлень про політику Кремля.

Про це під час виступу в Європарламенті заявила очільниця уряду Фінляндії Санна Марін.

На початку звернення до Європарламенту Санна Марін заявила, що наразі “темні часи, бо Європа перебуває у стані війни”.

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За її словами, країни Європи припустились помилки, коли сподівались побудувати нормальні відносини з Росією.

Прем’єр-міністр Фінляндії вважає, що хоч перед країнами Євросоюзу постали серйозні виклики, але навіть у темні часи має бути збережена надія.

– Україна переможе з нашою (європейською, – Ред.) допомогою. Немає інших альтернатив. У наших серцях вони вже перемогли. Українці хоробрі та не здаються, а український контрнаступ прогресує неймовірно швидко, а Росія вимушена відступити з багатьох напрямків. Разом ми відповіли на російську агресію санкціями та постачанням для України військової, фінансової та гуманітарної допомоги, – сказала вона.

При цьому Санна Марін наголосила, що єдність Європейського Союзу є найбільшою міццю у цій боротьбі, особливо зараз, коли Росія використовує енергетичну галузь як зброю.

– Треба визнати, що ми надто наївно ставилися до Росії і будували свої очікування від її функціонування на хибних уявленнях. Нам слід було б краще прислухатися до наших балтійських та польських друзів, які жили під радянською владою. Зараз ми платимо високу ціну за залежність від російських енергоносіїв. Крім того, війна і ціна на енергоносії також загрожують світові продовольчою кризою, – сказала очільниця фінського уряду.

Згадавши про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, вона додала, що місце України в Європейському Союзі.

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Джерело: Європарламент
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