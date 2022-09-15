Вересень, 15 в 12:14

Адміністрація президента США Джо Байдена та Конгрес обговорюють запровадження проти Росії санкцій, аналогічних тим обмеженням, які накладаються на країну – спонсора тероризму.

Про це поінформував під час спілкування із журналістами представник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання, з якої причини Вашингтон не підтримує оголошення РФ країною – спонсором тероризму.

Він нагадав, що з перших годин після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, США разом із партнерами запустили низку пакетів санкцій, спрямованих не лише проти кремлівського диктатора Володимира Путіна та його помічників у Кремлі, але і проти його оточення.

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– Ми збираємося продовжувати це робити. І в нас навіть останніми днями тривали дискусії з Конгресом США про кроки, які були б доцільними і, що важливо, ефективними для застосування. Оскільки ми продовжуємо збільшувати витрати РФ через її жорстоке вторгнення, – зазначив Прайс.

Він пояснив, що Держдепартамент оцінює дії РФ в Україні, зокрема, і в контексті того, чи підпадають вони під американський закон про держави – спонсори тероризму. Проте у Вашингтоні не поспішають проголошувати Росію такою країною, оскільки побоюються “непередбачуваних наслідків”.

– Можливі непередбачувані наслідки оголошення Росії державою, що спонсорує тероризм, – заявив Прайс.

Він додав, що існують інші методи, щоб притягнути до відповідальності владу РФ та завдати удару по російській економіці.

Як наголосив Нед Прайс, оголошення Росії спонсором тероризму може завадити гуманітарним організаціям доставляти допомогу в Україну.

– Ми чули від гуманітарних організацій, від неурядових організацій про їхню щиру і глибоку стурбованість тим, що оголошення РФ країною – спонсором тероризму завадить їм доставляти гуманітарну допомогу на територію України, не кажучи вже про те, що вони можуть робити всередині РФ і хочуть зробити всередині Росії. Вони мають побоювання, що цей крок завадить їм допомагати народу України, і ми ставимося до цього дуже серйозно, – повідомив він.

Прайс додав, що оголошення Росії спонсором тероризму також може завадити експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

За його словами, адміністрація Байдена зараз обговорює “аналогічні заходи”, які б не провокували таких наслідків.

– Ми працюємо з Конгресом над інструментами, які матимуть аналогічні наслідки для російської економіки, для російського уряду, але не матимуть таких непередбачуваних наслідків, – підсумував Нед Прайс.

Нещодавно в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден ухвалив остаточне рішення не визнавати Росію державою – спонсором тероризму. Таке рішення у Вашингтоні пояснили тим, що це остаточно розірве американсько-російські зв’язки та може призвести до затримки експорту продовольства з України.

Джерело: Держдепартамент США