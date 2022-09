Президент України Володимир Зеленський зможе дистанційно взяти участь у тижні високого рівня 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідну резолюцію Генасамблея ухвалила у п’ятницю, 16 вересня.

За неї проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.

#BreakingNews UN General Assembly passes Resolution sponsored by Ukraine ???????? + to allow Pres Zelenskyy to present video address at High Level week #Unga @CBSNews | UN @UKRinUN @SergiyKyslytsya @ZelenskyyUa pic.twitter.com/GzuFiaMv5q

— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) September 16, 2022