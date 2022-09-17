За проголосувала 101 країна: Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський зможе дистанційно взяти участь у тижні високого рівня 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Відповідну резолюцію Генасамблея ухвалила у п’ятницю, 16 вересня.
За неї проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.
#BreakingNews UN General Assembly passes Resolution sponsored by Ukraine ???????? + to allow Pres Zelenskyy to present video address at High Level week #Unga @CBSNews | UN @UKRinUN @SergiyKyslytsya @ZelenskyyUa pic.twitter.com/GzuFiaMv5q
— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) September 16, 2022
Зазначимо, що 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася у вівторок, 13 вересня. Тиждень високого рівня триватиме з 20 до 26 вересня.
У заході візьмуть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що на 77-ій сесії Генасамблеї ООН Україна просуватиме тезу, що розв’язана Росією повномасштабна війна стосується усього світу.