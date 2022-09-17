Іспанія відправила Україні п’ятий літак з боєприпасами для артилерійських систем

Вересень, 17 в 15:48

Іспанія відправила до України п’ятий транспортний літак Повітряних сил ЗС з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на Міністерство оборони Іспанії. За даними Генштабу, літак Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії.

– Це вже п’ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, відправлені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів, – йдеться у повідомленні.

Під час останньої зустрічі міністрів у Празі оборонне відомство Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами. У відповідь на запит України з Іспанії вже виїхало 20 вантажівок зі спорядженням та обмундирування для зимових умов.

Зараз дивляться

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес запевнила колег з Європейського Союзу на зустрічі очільників МЗС у Празі, що поставки є прикладом рішучої підтримки українського народу.