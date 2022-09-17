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Столицю Казахстану знову перейменують на Астану – Токаєв підписав закон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану
Фото: Depositphotos

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав документ з поправками до Конституції про одноразове семирічне президентство та перейменування столиці республіки.

Про це йдеться у законі Про внесення змін та доповнень до Конституції, повідомила прес-служба президента Казахстану. З ухваленням цього закону у країні встановлюється семирічний президентський термін, проте обиратися глава держави може лише один раз.

Раніше термін президентського мандату становив п’ять років, а обиратися очільник країни міг двічі поспіль. Цими ж поправками до Конституції столиці республіки повертається колишня назва – Астана.

Зараз дивляться

На початку вересня Токаєв запропонував народу Казахстану провести восени цього року позачергові президентські вибори, в яких теж планує брати участь, та обмежити мандат президента одним терміном тривалістю сім років без права переобрання.

Столиця Казахстану була перейменована на Нур-Султан за ініціативою Токаєва у березні 2019 року на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.

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