Вересень, 19 в 19:55

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II опустили до королівського склепу у каплиці Віндзорського замку у Лондоні.

Перед цим відбувся один із найважливіших елементів королівської похоронної процесії, коли королеву відокремили від її коронних коштовностей. Тобто, з її труни зняли корону, кулю та скіпетр.

Пізніше королівські державні символи повернуть до Лондонської вежі.

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Перед завершенням богослужіння у каплиці Святого Георгія Віндзорського замку органіст зіграв Прелюдію і Фугу до мінор Йоганна Себастьяна Баха.

Під час служби у каплиці Святого Георгія були присутні близько 800 осіб. О 21.30 за київським часом сьогодні відбудеться приватне поховання королеви. На ньому будуть присутні лише члени королівської родини.

Подробиці цієї служби не розголошуються, а Букінгемський палац назвав її “глибоко особистою сімейною подією”.

Єлизавету II поховають поруч із її покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким. Там же поховані батько та мати Єлизавети II Георг VI (1895-1952) та Єлизавета Боуз-Лайон (1900-2002), та її сестра Маргарет (1930-2002).

На мармуровій могильній плиті королеви буде вигравірувано напис англійською Єлизавета II 1926-2022.