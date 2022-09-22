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Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
Фото: Depositphotos

Казахстан заявляє, що не видаватиме громадянам Росії постійний дозвіл на проживання без дозволу Москви. Наразі все більше росіян прагне залишити РФ після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Про це повідомляє RFE/RL.

Спікер казахського парламенту Маулен Ашимбаєв заявив, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону.

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За його словами, держструктури вже обізнані про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які залишають країну.

– Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, що підтверджують, що їхні країни не мають заперечень проти переїзду до Казахстану, – сказав Ашимбаєв.

Варто зазначити, що після офіційного оголошення часткової військової мобілізації росіяни можуть в’їжджати без віз до Вірменії, Білорусі, Грузії, Сербії, Казахстану та Монголії.

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