Україна працює над обміном полоненими у форматі всіх на всіх – Подоляк

Вересень, 23 в 21:10

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонує застосувати формулу обміну військовополоненими України та Росії – всіх на всіх. Український уряд активно працює над запропонованою концепцією, проте Російська Федерація виступає проти.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, з боку України не було жодних поступок у кількості людей, мотивах та умовах.

– Коли починалися процеси з виходу людей з Азовсталі, то президент Зеленський тоді говорив, що однією з ключових умов, що люди погодилися вийти, є певні попередні домовленості з російською стороною на рівні спецслужб за посередництва інших держав, зокрема, Туреччини та Саудівської Аравії, а також ООН, яка бере участь у переговорному процесі, – зазначив радник глави Офісу президента.

Протягом чотирьох місяців тривали переговори на різних рівнях, для яких створили неформальну оперативну групу з представниками Офісу президента.

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За словами Подоляка, росіяни постійно шукали приводи перенести переговори або створити нові умови для обміну полоненими.