Вересень, 27 в 14:43

Витік газу, який стався днями на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2, можливо, наслідок спланованої диверсії.

Про це пишуть німецькі ЗМІ з посиланням на джерело в уряді Німеччини, що має доступ до інформації про розслідування.

За його словами, серед версій розглядається цілеспрямована атака.

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– Все свідчить про те, що це не випадковість, – сказав він.

Напередодні на двох нитках російського газопроводу Північний потік-1 зафіксували падіння тиску.

Перед цим падіння тиску фіксувалося також на трубопроводі Північний потік-2. Згодом з’ясувалося, що розгерметизація труби сталася у виключній економічній зоні Данії.

Джерело: Tagesspiegel