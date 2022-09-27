Спланована диверсія? У Німеччині підозрюють, що витік газу на Nord Stream – не випадковість
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Витік газу, який стався днями на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2, можливо, наслідок спланованої диверсії.
Про це пишуть німецькі ЗМІ з посиланням на джерело в уряді Німеччини, що має доступ до інформації про розслідування.
За його словами, серед версій розглядається цілеспрямована атака.
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– Все свідчить про те, що це не випадковість, – сказав він.
Напередодні на двох нитках російського газопроводу Північний потік-1 зафіксували падіння тиску.
Перед цим падіння тиску фіксувалося також на трубопроводі Північний потік-2. Згодом з’ясувалося, що розгерметизація труби сталася у виключній економічній зоні Данії.
Джерело: Tagesspiegel