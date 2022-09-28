Важко сказати, чи блефує Путін – директор ЦРУ про ядерну загрозу з боку РФ

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Станом на 28 вересня важко припустити, чи блефує президент Росії Володимир Путін, погрожуючи світові застосуванням ядерної зброї.

Про це директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс сказав в інтерв’ю CBS News.

In an exclusive interview, CIA Director Bill Burns told @norahodonnell that U.S. intelligence is evaluating Vladimir Putin’s nuclear threats and that the rhetoric he and other senior Russian leaders are using is reckless. pic.twitter.com/2nxndauyHt — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 27, 2022

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Поки що, зазначає Вільям Бернс, американські розвідники не бачать “будь-яких практичних доказів того, що Володимир Путін замислюється про використання ядерної зброї”.

Директор ЦРУ вважає, що зараз потрібно дуже уважно поставитися до ядерної загрози з боку РФ та пильно стежити за ознаками, які б вказували на реальні приготування в Росії.

Політики, своєю чергою, на переконання Вільяма Бернса, повинні прямо попереджати про серйозні наслідки, які матиме будь-яке застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж вважає, що світ повинен серйозно сприймати погрози Кремля застосувати ядерну зброю, хоч імовірність її застосування, припускає він, є не дуже високою.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін вкотре пригрозив країнам світу застосуванням ядерної зброї тиждень тому, 21 вересня.

Звертаючись до народу, очільник Кремля заявив, що “в разі загрози територіальній цілісності Росія безумовно застосує всі наявні в їхньому розпорядженні засоби, зокрема й ядерну зброю”, і попередив, що не блефує.

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