Важко сказати, чи блефує Путін – директор ЦРУ про ядерну загрозу з боку РФ

Станом на 28 вересня важко припустити, чи блефує президент Росії Володимир Путін, погрожуючи світові застосуванням ядерної зброї.

Про це директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс сказав в інтерв’ю CBS News.

In an exclusive interview, CIA Director Bill Burns told @norahodonnell that U.S. intelligence is evaluating Vladimir Putin’s nuclear threats and that the rhetoric he and other senior Russian leaders are using is reckless. pic.twitter.com/2nxndauyHt

