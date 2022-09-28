Вересень, 28 в 11:32

Світ повинен серйозно сприймати погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

На цьому під час зустрічі з групою соціалістів та демократів у Європарламенті наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Я не кажу, що ймовірність того, що ядерна зброя буде застосована, є дуже високою, але, коли Путін знову й знову повторює риторику про її застосування, ми повинні ставитись до цього серйозно, – переконаний Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО додає: будь-яке застосування ядерної зброї змінить природу конфлікту, і є абсолютно неприйнятним.

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– Росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати, – наголошує генсек Північноатлантичного альянсу.

Застосування ядерної зброї, запевняє Єнс Столтенберг, “матиме низку наслідків для Росії”.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення до народу пригрозив країнам світу застосуванням ядерної зброї.

Очільник Кремля заявив, що “в разі загрози територіальній цілісності Росія безумовно застосує всі наявні в їхньому розпорядженні засоби, зокрема й ядерну зброю, окремі компоненти яких – більш сучасні, ніж у країнах НАТО”.

Після цього Путін додав, що це не блеф.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Oana Lungescu