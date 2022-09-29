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Фінляндія з 30 вересня закриває кордони для російських туристів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Фінляндія з 30 вересня закриває кордони для російських туристів
Фото: Getty Images

Фінляндія в ніч проти 30 вересня закриє кордон для російських туристів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на рішення уряду.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто оголосив свою заяву після того, як рішення російського президента Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації спровокувало потік росіян, які тікають із РФ.

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Очікується, що заборона на в’їзд росіянам із туристичною візою призведе до значного скорочення транскордонного трафіку, заявив Гаавісто.

При цьому в’їзд до Фінляндії для відвідування сім’ї, а також для роботи та навчання росіянам буде дозволено.

Нагадаємо, що з 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для громадян Росії з туристичними візами. Заборона стосується і шенгенських віз, виданих третіми державами

Джерело: The Guardian
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