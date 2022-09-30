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Міністр оборони Британії таємно побував із візитом у Києві

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бен Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес побував в Україні з неоголошеним візитом та зустрівся з українським очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

Про це Воллес повідомив у Twitter.

За його словами, сторони обговорили посилення військової допомоги та підтримки України.

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– Я радий, що відвідав свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити надання більше військової та іншої допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься до 2023 року та далі, — написав Воллес.

Варто зазначити, що візит британського міністра в Україну не анонсували ні українська, ні британська сторони.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував звернення президента РФ Володимира Путіна що часткової мобілізації. За словами Воллеса, погрози та пропаганда не зможуть приховати той факт, що Україна перемагає РФ у війні.

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