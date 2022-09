Міністр оборони Британії Бен Воллес побував в Україні з неоголошеним візитом та зустрівся з українським очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

Про це Воллес повідомив у Twitter.

За його словами, сторони обговорили посилення військової допомоги та підтримки України.

Варто зазначити, що візит британського міністра в Україну не анонсували ні українська, ні британська сторони.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ???????? ????????

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022