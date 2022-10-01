Немає жодних причин так вважати: Буданов про ймовірний ядерний удар РФ по Україні

Вересень, 30 в 23:18

Країна-агресор Росія навряд чи може завдати ядерного удару на території України найближчим часом. Так вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

– Станом на зараз, немає жодних причин вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути завданий по території України, – запевнив керівник української розвідки.

Буданов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, це не триватиме довго, а вже до кінця весни ЗСУ увійдуть на територію Кримського півострова.

Зараз дивляться

– Ця війна довго не буде продовжуватися. Після зими почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік, – вважає Буданов, посилаючись на інформацію розвідки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що існує ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї, однак її якість та стан викликає запитання.