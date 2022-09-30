Вересень, 30 в 14:52

Німеччина та Захід загалом ніколи не сприймуть чергову спробу керівництва Росії змінити кордони в Європі та продовжать стояти на боці України.

Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у палаці Бельвю, повідомляє Укрінформ.

Штайнмаєр наголосив, що Путін намагається анексувати все більше українських територій, підібравши під себе Донецьку, Луганську, та частини Херсонської і Запорізької областей.

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– Ми не приймемо ці нібито результати, ми не приймемо посування кордонів, – наголосив президент Німеччини.

За його словами, нинішня війна – це не тільки війна проти України, це напад на міжнародне право та на цінності ліберальних демократій.

Саме тому демократичний світ у відповідь має бути на боці України стільки, скільки це необхідно – фінансово, гуманітарно, політично та у військовому плані.