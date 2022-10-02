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Обнадійливий успіх ЗСУ: глава Пентагону про звільнення Лиману від росіян

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Звільнення Лиману на сході України – обнадійливий успіх ЗСУ, який створить нові дилеми для російської армії, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи новини з фронту.

– Безумовно, це важливо. Ми дуже підбадьорені тим, що бачимо прямо зараз, – сказав він на пресконференції на Гаваях.

За його словами, Лиман знаходився упоперек ліній постачання, які РФ використовувала для перекидання військ і техніки на південь та захід.

– Без цих маршрутів буде складніше. Це певна дилема для росіян у майбутньому, – наголосив Остін.

1 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що український прапор уже в Лимані Донецької області.

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За його словами, там ще тривають бойові дії, однак вже немає і сліду від псевдореферендуму.

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Джерело: Deutsche Welle
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