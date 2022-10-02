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Відхід із Лиману є серйозною політичною невдачею Кремля – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Відхід із Лиману є серйозною політичною невдачею Кремля – британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

1 жовтня російським підрозділам у місті Лиман Донецької області довелося вийти через контрнаступ Збройних сил України. Втрата Лиману є для РФ серйозною політичною невдачею.

Так вважають у британській розвідці.

У Міноборони Великобританії зазначають, що у Лимані стояли недоукомплектовані російські частини Західного та Центрального військових округів, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

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Зазначається, що контрнаступ ЗСУ завдав значних втрат військам РФ, коли вони відходили єдиною дорогою з міста, що все ще перебувала під контролем росіян.

В оперативному плані Лиман важливий для контролю ключової дороги, що перетинає річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

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Тому відхід Росії з Лиману є серйозною політичною невдачею, адже виведення військ призвело до нової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

Подальші втрати захоплених територій лише посилять громадську критику та тиск на найвище командування.

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