Жовтень, 04 в 10:27

Вперше з 2017 року Північна Корея (КНДР) запустила зі свого східного узбережжя балістичну ракету у бік Японії.

Через це оголосили повітряну тривогу на японських островах Ідзу, Хоккайдо, а також у префектурі Аоморі. Міністерство оборони країни заявило, що ракета, як і очікувалося, впала в Тихому океані, пролетівши над Японією.

ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомили що це, найімовірніше, була міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-12 (Хвасон-12), яка пролетіла 4,6 тис. км. Це найбільша відстань, яку коли-небудь долала північнокорейська ракета.

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Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що вона пролетіла над регіоном Тохоку і, ймовірно, приземлилася о 7:44 (за місцевим часом) у Тихому океані за межами економічної зони Японії.

За словами Мацуно, поки інформації про пошкодження не було. Запуск став п’ятим за тиждень для Північної Кореї.

Нагадаємо, на початку вересня цього року Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою. Вона ухвалила закон, який офіційно дозволяє застосувати ядерну зброю у разі загрози.

Джерело: Japan Times