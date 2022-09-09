Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою

Вересень, 09 в 10:23

У Північній Кореї (КНДР) ухвалили закон, який офіційно дозволяє застосувати ядерну зброю. У документі йдеться про її застосування “у разі загрози”.

Він, зокрема, дає можливість КНДР завдавати превентивного ядерного удару. Згідно з ухваленим документом, ядерна політика країни стає незворотною.

– Якщо система командування та контролю національних ядерних сил під загрозою нападу ворожих сил, ядерний удар автоматично завдається негайно, – цитують ЗМІ текст документа.

#UPDATE “If the command and control system of the national nuclear force is in danger of an attack by hostile forces, a nuclear strike is automatically carried out immediately,” new North Korean law says, adding that the country’s nuclear policy is “irreversible” pic.twitter.com/uEn1280DwM Зараз дивляться — AFP News Agency (@AFP) September 9, 2022

Крім того, закон передбачає, що Північна Корея може застосовувати ядерну зброю у кількох випадках, зокрема у разі загрози для КНДР і нападу на керівництво.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї.

До слова, на початку серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Північна Корея (КНДР) готується провести сьоме випробування ядерної зброї.

Пхеньян провів своє шосте й останнє ядерне випробування у вересні 2017 року.