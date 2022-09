Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою

У Північній Кореї (КНДР) ухвалили закон, який офіційно дозволяє застосувати ядерну зброю. У документі йдеться про її застосування “у разі загрози”.

Він, зокрема, дає можливість КНДР завдавати превентивного ядерного удару. Згідно з ухваленим документом, ядерна політика країни стає незворотною.

#UPDATE “If the command and control system of the national nuclear force is in danger of an attack by hostile forces, a nuclear strike is automatically carried out immediately,” new North Korean law says, adding that the country’s nuclear policy is “irreversible” pic.twitter.com/uEn1280DwM

— AFP News Agency (@AFP) September 9, 2022