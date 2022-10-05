Ми підтримуємо Україну: у Білому домі відреагували на скандальні пропозиції Маска

Жовтень, 05 в 14:54

У відповідь на твіт Ілона Маска, який викликав шквал критики у світі, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що США не збираються говорити про Україну без нашої країни.

За її словами, лише українці мають право вирішувати, як звільняти тимчасово окупований Крим та завершувати повномасштабну війну, розпочату Росією.

– Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли йдеться про будь-яку дипломатію чи переговори на цю тему. Я залишаю це українському народу, – заявила речниця Білого дому.

Вона наголосила, що США стоять пліч-о-пліч з українцями, які борються за свободу, свій суверенітет і територіальну цілісність.

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Нещодавно інвестор, мільярдер, засновник компаній SpaceX та PayPal Ілон Маск, крім відмови від Криму, запропонував українцям провести повторно псевдореферендуми у Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях, щоб люди відповіли, чи справді вони хочуть жити в Росії.