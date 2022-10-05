Жовтень, 05 в 17:04

Країни Євросоюзу одностайно засудили незаконну анексію Росією частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Європейські лідери у спільній заяві від 30 вересня також запевнили, що ніколи не визнають незаконні псевдореферендуми, “які Росія організувала як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”.

– Ми ніколи не визнаватимемо цієї незаконної анексії. Ці рішення є недійсними та не можуть мати жодних правових наслідків. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна, – йдеться в заяві.

Вони також пообіцяли посилювати санкції у відповідь на протиправні дії РФ.

Зараз дивляться

– Європейський Союз твердо стоїть на боці України та продовжуватиме надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні, скільки потрібно, – підсумували європейські лідери.

Низка країн ЄС у відповідь на так звані референдуми і незаконну анексію та почали викликати російських дипломатів. Зокрема, 30 вересня це зробила Бельгія, а 3 жовтня – Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо.