Це військові злочини: лідери країн G7 засудили масовані ракетні удари РФ по Україні
Лідери країн Великої сімки засудили масовані ракетні удари РФ, а також пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.
Про це йдеться у спільній заяві G7 за результатами позачергового засідання, яке відбулось у вівторок, 11 жовтня.
– Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки потрібно. Ми запевнили президента Зеленського в тому, що ми непохитні в нашій прихильності до надання підтримки, необхідної Україні для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, – йдеться у заяві.
У заяві зазначається, що напади на цивільне населення є військовим злочином, а президент Путін та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.
Також лідери країн Великої сімки розкритикували Росію за безвідповідальну ядерну риторику і попередили, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
– Ми засуджуємо навмисні ескалаційні кроки Росії, зокрема часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику, які ставлять під загрозу глобальний мир та безпеку. Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки, – йдеться у заяві.