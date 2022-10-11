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Це військові злочини: лідери країн G7 засудили масовані ракетні удари РФ по Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
саміт лідерів країн Великої сімки G7
Фото: Getty Images

Лідери країн Великої сімки засудили масовані ракетні удари РФ, а також пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Про це йдеться у спільній заяві G7 за результатами позачергового засідання, яке відбулось у вівторок, 11 жовтня.

– Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки потрібно. Ми запевнили президента Зеленського в тому, що ми непохитні в нашій прихильності до надання підтримки, необхідної Україні для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, – йдеться у заяві.

У заяві зазначається, що напади на цивільне населення є військовим злочином, а президент Путін та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

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Також лідери країн Великої сімки розкритикували Росію за безвідповідальну ядерну риторику і попередили, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

– Ми засуджуємо навмисні ескалаційні кроки Росії, зокрема часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику, які ставлять під загрозу глобальний мир та безпеку. Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки, – йдеться у заяві.

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Джерело: The Times
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