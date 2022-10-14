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Факти / Світ / Світові новини

Це політичний сигнал: Зеленський про рішення ПАРЄ щодо визнання Росії терористом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії державою-терористом – це політичний сигнал. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

– Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це – політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи та державам світу, що із цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію і розв’язала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, – немає про що говорити.

За словами президента України, світ бачить, що відбувається, та знає ціну фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів.

Зараз дивляться

– 143 держави-члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території.

Президент зазначив, що на сьогодні це рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Однак він вірить, що таких країн стане ще більше.

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