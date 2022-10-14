Колонія в Оленівці – концтабір: Зеленський заявив, що місія Червоного Хреста має запрацювати

Жовтень, 13 в 23:13

Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати та насолоджуються життям. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 жовтня.

Зараз дивляться

– Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому. Червоний Хрест має зобов’язання, передусім морального характеру, – зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що за зразком місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може запрацювати місія Червоного Хреста.

– Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест.

Президент зазначив, що сьогодні відбулася важлива зустріч в онлайн-форматі української команди, яка опікується темою звільнення полонених, з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, дотичних до цього процесу.