США вперше доведеться стримувати дві великі ядерні держави – Білий дім

Жовтень, 13 в 10:57

Адміністрація президента США Джо Байдена попереджає, що протягом десятиліття Штатам вперше доведеться стримувати дві великі ядерні держави.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про російський арсенал, яким Москва дедалі частіше погрожує, і китайські запаси, що збільшуються.

Нова президентська стратегія національної безпеки США показує Китай як потужнішого довгострокового конкурента, а Росію – як безпосередню руйнівну загрозу, про що свідчить її ядерна політика щодо України.

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Джо Байден попереджає, що загроза може зрости, оскільки російські війська продовжують зазнавати поразок на полі бою.

Однак нова стратегія передбачає, що Сполучені Штати не дозволять Росії або будь-якій державі досягти своїх цілей шляхом використання або погрози застосування ядерної зброї.

У передмові до стратегії Джо Байден порівнює типи загроз від Москви і Пекіна.

Зокрема, йдеться про те, що Росія становить безпосередню загрозу вільній і відкритій міжнародній системі, необачно зневажаючи сьогодні основні закони міжнародного порядку, як показала її жорстока агресивна війна проти України.

Китай описують як країну, яка має намір змінити якміжнародний порядок, так і економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць для досягнення цієї мети.

У політичному документі Пекін зображується як найсерйозніший геополітичний виклик Америки.

До слова, згідно з оцінкою Федерації американських вчених, Китай має приблизно 350 ядерних боєголовок. Росія у своєму арсеналі нараховує 5 977, а США – 5 428.

Але Пентагон вважає, що до 2030 року китайські сили зростуть до понад 1000 боєголовок, що зробить Китай третьою за потужністю ядерною державою.