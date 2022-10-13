Жовтень, 13 в 20:48

Оскільки війна, розпочата російським диктатором Володимиром Путіним проти України, триває вже восьмий місяць, зростають припущення про те, хто може його замінити в разі повалення.

70-річному Путіну не вдалося досягти швидкої перемоги, якої він прагнув, коли дав наказ про повномасштабне вторгнення. А через кілька місяців українська армія зуміла повернути частину своєї території на півдні та північному сході.

Ці невдачі викликали рідкісні прояви критики серед його головних союзників, включаючи главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК Євгена Пригожина. А українська розвідка натякала на можливий переворот у армії РФ.

Зараз дивляться

Видання Медуза повідомляло, що кремлівські інсайдери приватно обговорюють список потенційних наступників у разі усунення Путіна через провал у війні в Україні. Ось імена потенційних кандидатів на кремлівське крісло.

Дмитро Медведєв

Колишній президент Росії, експрем’єр-міністр і заступник голови Радбезу є одним із потенційних кандидатів, які обговорюються в Кремлі.

57-річний російський політик зараз виступає таким собі “яструбом” щодо питань зовнішньої політики, роблячи надмірно жорстокі та популістичні заяви.

10 жовтня СБУ оголосила його в розшук за статтею Кримінального кодексу про замах на територіальну цілісність України та недоторканність її кордону.

Сергій Кирієнко

60-річний чоловік є першим заступником голови адміністрації Путіна. Саме йому приписують початок кар’єри Путіна, зсилаючись на надання йому високої посади у ФСБ.

Зараз Кирієнко відповідає за контроль над “адміністраціями” анексованих українських областей (Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька).

— Він постійно на очах громадськості і говорить те, що хоче (чути, – Ред.) президент, — розповіло Медузі джерело в Кремлі.

Дмитро та Микола Патрушеви

Міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев є сином голови Радбезу РФ Миколи Патрушева. Обидва імені згадуються як потенційні наступники.

Викладач політики в Університеті Бата Стівен Голл сказав Newsweek, що Кремль говорив про обох “дуже довго”.

— Микола Патрушев у минулому дуже добре вмів маніпулювати тим, що необхідно, і він дуже добре вміє грати з усіма сторонами і зберігати свою владу. Тож цілком можливо (що він може стати наступником Путіна, – Ред.), — сказав Голл.

Сер Річард Дірлав, який обіймав посаду голови британської Секретної розвідувальної служби з 1999 по 2004 рік, також заявив у липні, що Микола Патрушев, давній соратник Путіна, є найбільш ймовірним кандидатом.

Євген Пригожин

Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин останніми тижнями потрапив на шпальти газет, публічно висміюючи путінську армію на тлі серії успішних контрнаступів ЗСУ.

На думку Голла, він може бути за лаштунками кремлівської вистави як ляльковод. Він припустив, що Пригожин також міг би поставити Медведєва як президента-маріонетку.

— У нього є власне воєнізоване угруповання ПВК Вагнера, яке діє саме собою, за своїми законами. У нього є проблема конституційна, але, звичайно, конституцію можна змінити, що президентом не може бути особа з кримінальним минулим, – сказав Голл.

Чи можна повалити Путіна?

Політичні оглядачі неоднозначні щодо того, чи главу Кремля буде усунено через його керівництво війною в Україні.

Викладачка політики та міжнародних відносин в Единбурзькому університеті Кася Качмарська сказала Newsweek, що не бачить особи, яка зможе повалити Путіна.

— Я не думаю, що будь-яка особа з режиму здатна протистояти Путіну. Його союзникам доведеться об’єднати зусилля, щоб кинути йому виклик. Однак дедалі гучніші суперечки між державними структурами та клієнтськими мережами Путіна заважають виникненню антипутінської коаліції, — сказала вона.

Старший викладач міжнародних відносин в Університеті Глазго Адріан Флореа сказав, що будь-яка боротьба за владу, яка зараз може відбуватися в режимі Путіна, є “досить непрозорою і її нелегко розшифрувати”, але зазначив, що незгода зросла на тлі військових невдач.

На його думку, якщо Україна поверне Донбас або Крим, який РФ окупувала у 2014-му, то перспективи зміни режиму будуть набагато вищими.

— З такими приголомшливими втратами на полі бою Путін, найімовірніше, опиниться в ситуації, коли оголосить про широкомасштабну військову мобілізацію, яка, найімовірніше, викличе гнів серед міського населення Росії, – сказав він.

Він додав, що, ймовірно, широкомасштабна мобілізація занурить країну в серйозну економічну кризу, яка може призвести до широкого невдоволення та протестів, і, зрештою, від режиму почнуть відхилятися у периферії РФ, які досі здебільшого вірні Путіну. За цих обставин боротьба за владу всередині Кремля, ймовірно, посилиться.

Джерело: Медуза, Newsweek