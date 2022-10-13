Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до понад €3 млрд – Боррель

Жовтень, 13 в 19:39

Європейський Союз планує збільшити військову допомогу Україні для боротьби з агресією Росії до понад €3 млрд.

Про це заявив представник ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі 13 жовтня.

– Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для Збройних сил України. Ця сума досягне понад €3 млрд завдяки ресурсам Європейського фонду миру, – сказав Боррель.

ЄС хоче знайти дипломатичне рішення для підтримки України, але країни-члени рішуче відповідатимуть на будь-які спроби Росії спровокувати подальшу ескалацію, наголосив він.

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Він наголосив, що Росія продовжує провокаційні дії для ескалації війни, тому Євросоюз продовжуватиме надавати допомогу Україні стільки часу, скільки це буде необхідно, та в обсягах, які будуть потрібні.