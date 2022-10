Американський підприємець, засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія намагається знищити роботу глобальної системи супутникового інтернету Starlink.

Відповідну заяву він зробив у своєму Twitter-акаунті під час дискусії з іншими користувачами мережі.

Один із користувачів запитав Маска, скільки коштів витрачає SpaceX на підтримання роботи Starlink в Україні. У відповідь підприємець написав, що ця сума наближається до $20 млн на місяць.

Тоді інший користувач поцікавився, чи не збирається SpaceX приписати загальні витрати на глобальну інфраструктуру Starlink лише Україні та змусити профінансувати їх.

На це Маск відреагував ще одним твітом, зазначивши, що є велика різниця між комунікаціями у мирний час та зв’язком на фронті.

Підприємець додав, що Starlink – єдина система, яка працює на фронті в Україні. І компанія SpaceX витрачає багато ресурсів на оборону системи від атак РФ.

Big difference between peace comms vs warfront comms.

Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.

Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.

Even so, Starlink may still die.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022