Жовтень, 15 в 13:46

Американський підприємець, засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія намагається знищити роботу глобальної системи супутникового інтернету Starlink.

Відповідну заяву він зробив у своєму Twitter-акаунті під час дискусії з іншими користувачами мережі.

Один із користувачів запитав Маска, скільки коштів витрачає SpaceX на підтримання роботи Starlink в Україні. У відповідь підприємець написав, що ця сума наближається до $20 млн на місяць.

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– Окрім терміналів, ми маємо створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити телекомунікаційним компаніям за доступ до інтернету через шлюзи. Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають все складнішими, – зазначив Маск.

Тоді інший користувач поцікавився, чи не збирається SpaceX приписати загальні витрати на глобальну інфраструктуру Starlink лише Україні та змусити профінансувати їх.

На це Маск відреагував ще одним твітом, зазначивши, що є велика різниця між комунікаціями у мирний час та зв’язком на фронті.

Підприємець додав, що Starlink – єдина система, яка працює на фронті в Україні. І компанія SpaceX витрачає багато ресурсів на оборону системи від атак РФ.

– Starlink – це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті, усі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для його захисту SpaceX скерувала величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може померти, – наголосив Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms. Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead. Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense. Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Підприємець уточнив, що Starlink є основною системою зв’язку української армії на фронті.

– Якщо хтось ще бажає отримати цю роботу, будь ласка, – написав він.

Starlink is the primary communications system of the Ukrainian army on the war front. If anyone else wants this job, please be my guest … — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Через деякий час Маск додав новий допис, в якому поінформував, що інтернет, телефонні лінії, вишки стільникового зв’язку та інші комунікації в зонах бойових дій в Україні були зруйновані.

– Starlink — це все, що залишилося. Станом на зараз, – підсумував він.

Internet fiber, phone lines, cell towers & other space-based comms in war areas have been destroyed. Starlink is all that’s left. For now.https://t.co/CdjbOWgziz — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Що відомо про ситуацію зі Starlink

Напередодні з’явилася інформація, що компанія SpaceX вирішила більше не фінансувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні. Відповідний лист Ілон Маск направив Пентагону. І ньому зазначається, що компанія більше не може “дарувати термінали Україні або фінансувати вже надані протягом невизначеного періоду часу”.

Лист містить прохання до Пентагону взяти на себе фінансування зв’язку Starlink для України. За твердженням SpaceX, це коштуватиме понад $120 млн до кінця року.

Сам Ілон Маск підтвердив у Twitter, що його компанія не фінансуватиме обслуговування станцій Starlink в Україні.

У Пентагоні підтвердили, що отримали запит Маска. У відомстві думають, як зберегти функціонування системи зв’язку Starlink в нашій державі.

Варто зазначити, що Ілон Маск нещодавно зробив низку скандальних заяв щодо України. Він оприлюднив у Twitter кілька “опитувань”, в одному з яких запропонував віддати окупований Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Після цього користувачі мережі різко відповіли мільярдеру, а акції його компанії Tesla впали майже на 9%.

Згодом Маск спробував невдало виправдатись і виклав карту політичних уподобань українців ще за 2012 рік.

Джерело: Twitter-акаунт Ілона Маска