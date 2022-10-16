Шольц виступив за реформування та розширення Євросоюзу

Жовтень, 15 в 22:28

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за реформування та розширення Європейського Союзу, закликаючи до поступового скасування принципу одностайності під час ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики.

– Європейський Союз, до складу якого входять 27, 30, 36 держав, а також понад 500 млн вільних і рівноправних громадян, може ще сильніше посилити свій вплив у світі. У майбутньому кожна країна має бути почута з її проблемами, все інше було б зрадою європейської ідеї, – вважає він.

Шольц вимагає від ЄС взяти на себе зобов’язання щодо спільних оборонних зусиль та врегулювати конфлікти у міграційній політиці.

– Я знаю, що тут нам ще потрібно багато чого зробити. Але я також чітко кажу: якщо геополітична Європа є нашою метою, тоді рішення більшості є перевагою, а не втратою суверенітету, – зазначив канцлер ФРН.

Шольц також виступав за більшу автономію, включаючи військову незалежність для ЄС. На його думку, у майбутньому Євросоюз потребуватиме скоординованого нарощування можливостей, спільних закупівель, сил швидкого реагування та штабу ЄС для чіткої структури керівництва.

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Джерело: Zeit Online