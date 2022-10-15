Жовтень, 15 в 10:40

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликали Росію надати представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повний доступ до українських військовополонених.

Про це заявив на брифінгу заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Він нагадав, що Третя Женевська конвенція зобов’язує надавати Червоному Хресту негайний доступ до військовополонених.

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– Генеральний секретар (ООН, – Ред.) знову звертається до РФ із закликом надати Міжнародному Комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених, відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з Третьою Женевською конвенцією, – наголосив Фархан Хак.

Він також прокоментував, чому місія ООН зі встановлення фактів теракту РФ в Оленівці досі не вирушила на місце вчинення злочину, внаслідок якого загинули десятки полонених українських військових.

За словами Фархана Хака, все впирається в гарантії безпеки.

– Нам, як і раніше, потрібні відповідні гарантії безпеки, щоб вона (місія ООН, – Ред.) могла виконувати свою роботу… Ми працюємо зі сторонами, щоб переконатися, що ми можемо отримати доступ, який нам потрібен, та належні умови, які нам потрібні, – повідомив він.

Як відомо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав МКЧХ направити місію до окупованої Оленівки (Донецька область), де Росія утримує українських військовополонених. Глава держави розкритикував Червоних Хрест за бездіяльність.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ поставив МКЧХ вимогу протягом трьох днів, до 17 жовтня, направити таку місію.

У відповідь у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста запевнили, що готові це зробити, але “не можуть проникнути силоміць” до колонії. У МКЧХ закликали забезпечити “негайний і безперешкодний доступ” до всіх українських військовополонених.

Джерело: ООН