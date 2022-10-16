Корисні в боротьбі з БПЛА та проти ракет: Франція поставить Україні системи ППО Crotale

Жовтень, 16 в 17:29

Франція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських ракетних ударів та безпілотників.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю Le Parisien заявив, що Париж готується відправити в Україну зенітно-ракетні батареї Crotale.

За словами Лекорню, вони “будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та проти ракетних атак”.

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Він сказав, що Франція має 12 таких установок. Водночас, Лекорню не уточнив, скільки з них відправиться в Україну, але сказав, що “це буде важливо, щоб вони могли захистити своє небо”.

Міністр висловив сподівання, що Україна зможе їх розгорнути протягом двох місяців. За цей час українських військових навчать ними користуватися.

Лекорню сказав, що вибулі зі складу французьких збройних сил ЗРК Crotale змінять сучасніші системи ППО Mamba.

Окрім цього, за словами міністра до 2 тис. українських військових розмістять у військових частинах у Франції для проходження кількатижневої бойової підготовки, підготовки з логістики, а також навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

ЗРК Crotale розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra.

Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

Існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному варіанті. Прийнято на озброєння Франції, Фінляндії, Греції, Нідерландів. Дальність ураження: 500−10 000 м, висота ураження: до 6000 м.

Скріншот: One Target