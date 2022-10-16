США не потерплять ядерні атаки Росії у будь-якій формі у війні проти України – Салліван

Жовтень, 16 в 19:54

Сполучені Штати Америки не потерплять та реагуватимуть на ядерні атаки Російської Федерації у будь-якій формі у повномасштабній війні проти України.

На брифінгу 16 жовтня журналісти його запитали, чи США ставитимуться до “тактичного” використання ядерної зброї, зокрема, ураження невеликої цілі або створення вибуху в Чорному морі, інакше, ніж до широкомасштабних атак.

– Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Я вважаю, це небезпечна ідея. З нашої точки зору, США зобов’язані, працюючи з нашими союзниками з НАТО, партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке та рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті, – вважає Салліван.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не змінюватимуть свою відповідь на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.