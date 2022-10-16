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Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем – Демченко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Держприкордонслужба
Фото: Держприкордонслужба

На українсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація, однак поки немає змін у кількісному складі та діяльності підрозділів біля України. Прикордонники зараз повністю контролюють ситуацію.

Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини 16 жовтня.

– Ситуація напружена, однак на лінії кордону ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері дій загалом, – запевнив він.

Демченко зазначає, що українська розвідка та підрозділи ЗСУ стежать за ситуацією на території Білорусі через активний тиск Росії, яка хоче відкрито залучити країну до повномасштабної війни проти України.

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Він переконаний, що кордон з Білоруссю та Росією ретельно охороняють, оскільки у разі потреби потрібно бути готовими дати відсіч ворогу.

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