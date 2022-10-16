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У Міноборони Білорусі повідомили, скільки військових РФ прибуде в країну

Валентина Чорна, редакторка стрічки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

У рамках так званого розгортання спільного угруповання військ до Білорусі перекинуть до 9 тис. російських військових.

Про це у Twitter повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко.

За його словами, перші ешелони з російськими військовими, що входять до складу угруповання, вже почали прибувати до Білорусі.

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– Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тис. осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе, – написав він.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. 

За його словами, це угруповання будуть задіювати, якщо “рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз”. Основу формування становитиме армія Республіки Білорусь.

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