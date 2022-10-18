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Білорусь під виглядом навчальних зборів проводить приховану мобілізацію – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір.

Крім того, під виглядом навчальних зборів відбуваються заходи прихованої мобілізації до ЗС Білорусі.

– За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків, – повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА Shahed-136 з Білорусі.

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У Генштабі повідомляють, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі України заявили, що поки що не зафіксовано жодних змін на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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