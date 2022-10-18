Жовтень, 18 в 17:54

В Ірані ще одна школярка була вбита службами безпеки країни після того, як її побили в класі за відмову співати пісню на підтримку правлячого режиму.

За даними Координаційної ради професійних асоціацій вчителів Ірану, це сталося під час рейду в її школі минулого тижня, що спричинило нові протести по всій країні цими вихідними.

16-річна Асра Панахі загинула після того, як 13 жовтня сили безпеки увірвалися в середню школу для дівчаток Шахед в Ардебілі і зажадали, щоб група дівчаток заспівала гімн, що вихваляє верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї.

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Коли вони відмовилися, сили безпеки побили учениць, унаслідок чого кількох дівчаток доправили в лікарню, а інших заарештували. У п’ятницю Панахі, як повідомляється, померла в лікарні від травм, отриманих у школі.

Іранські офіційні особи заперечують провину сил безпеки країни, а після того, як її смерть викликала обурення в усій країні, людина, яка назвалася її дядьком, виступила на державних телеканалах, заявивши, що вона померла від вродженої вади серця.

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The Guardian зазначає, що школярки перетворилися на потужну протестну силу після того, як у мережі з’явилися відеоролики, на яких учениці махають у повітрі хіджабами, зривають фотографії верховних лідерів Ірану та викрикують гасла проти режиму і на підтримку Махси Аміні, 22-річної дівчини, яка померла після того, як у серпні її затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу.

У відповідь на це іранська влада почала серію рейдів по школах по всій країні минулого тижня. Повідомлялося, що поліцейські вривалися в класи, насильно заарештовували школярок і заштовхували їх у машини, а також обстрілювали будівлі шкіл сльозогінним газом.

У заяві, опублікованій 16 жовтня, профспілка вчителів Ірану засудила “жорстокі і нелюдські” рейди і закликала до відставки міністра освіти Юсефа Нурі.

Звістка про смерть Панахі ще більше мобілізувала школярок по всій країні на організацію та участь в акціях протесту у вихідні дні.

Серед них була 16-річна Назнин (ім’я змінено, – Ред.), батьки якої тримали її вдома, побоюючись, що її заарештують за протест у своїй школі.

– Мені не дозволяли ходити до школи, бо батьки боялися за моє життя. Але що змінилося? Режим продовжує вбивати й заарештовувати школярок… Який сенс, якщо я просто сиджу вдома й обурююся? Я і мої однокурсники по всьому Ірану вирішили цього тижня вийти на вулиці на знак протесту. Я зроблю це, навіть якщо тепер мені доведеться приховувати це від батьків, – каже Назнін.

19-річна Нергіс (ім’я змінено, – Ред.) також приєдналася до протестів, і в її спину та ноги влучили гумові кулі. Вона каже, що смерть Панахі спонукала її та її друзів продовжувати протестувати, незважаючи на небезпеку.

За її словами, те, що сталося з Панахі, а також загибель двох інших школярок, 17-річної Ніки Шахкарамі та 16-річної Саріни Есмаїлзаде, обидві з яких загинули від рук іранських сил безпеки, об’єднали молодих людей по всьому Ірану.

– У мене немає жодного родича в Ардебілі, але це жорстоке переслідування наших сестер, яким було всього 16 років, пробудило всю націю, – каже вона.

За її словами, дівчата Ірану “ніколи не знали, що ми настільки єдині”, незважаючи на відмінності за регіонами.

– Річ не тільки в смерті Асри. Ісламська Республіка (Іран, – Ред.) вбиває наш народ уже 40 років, але наші голоси не були почуті. Нехай світ знає, що це більше не протест – ми закликаємо до революції. Тепер, коли ви всі прислухаєтеся до наших голосів, ми не зупинимося, – сказала Нергіс.

Згідно з останнім звітом Іранської групи з прав людини, станом на 17 жовтня під час загальнонаціональних протестів було вбито 215 осіб, зокрема 27 дітей.

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Фото: Masih Alinejad