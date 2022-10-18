Телеканал Звезда, Машков та Канделакі: Канада ввела санкції проти пропагандистів РФ
Канада запровадила додаткові санкції проти 34 російських фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення дезінформації та пропаганди.
Про нові обмеження у понеділок, 17 жовтня, оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
– Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму, – йдеться на сайті уряду Канади.
Зокрема, до переліку потрапили пропагандистський телеканал Звезда, що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.
Нові санкції уряд Канади називає прикладом зусиль країни з підтримки України.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада ввела санкції проти більш ніж 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.