Жовтень, 18 в 0:46

Канада запровадила додаткові санкції проти 34 російських фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення дезінформації та пропаганди.

Про нові обмеження у понеділок, 17 жовтня, оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

– Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму, – йдеться на сайті уряду Канади.

Зокрема, до переліку потрапили пропагандистський телеканал Звезда, що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.

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Нові санкції уряд Канади називає прикладом зусиль країни з підтримки України.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада ввела санкції проти більш ніж 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.