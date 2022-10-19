Росія може відновити свій військовий потенціал за 2-4 роки – міністр оборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур припускає, що Росія рано чи пізно відновить свій військовий потенціал попри санкції.
Про це він сказав у Вашингтоні під час заходу аналітичного центру German Marshall Fund of the United States.
— Вони відновлять свої можливості рано чи пізно, – оцінив Певкур.
Він не висловив великого оптимізму щодо того, що запроваджені США санкції проти російської військової промисловості значно запобігатимуть атакам Росії на Україну.
— Ринок адаптується. Якщо буде дефіцит чипів, завжди знайдеться хтось, хто готовий їх виробляти, або буде знайдено спосіб використовувати зброю без мікрочипів, – сказав він.
Міністр припустив, що Росії знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свої Збройні сили до рівня, на якому вони перебували до повномасштабного вторгнення в Україну.
Певкур висловив здивування заявами деяких дипломатів ЄС, що потрібно отримати більше підтверджень, що РФ використовує саме іранські безпілотники в Україні.
— Я бачу іранські безпілотники на воєнному плацдармі. Хто їх постачає? Монголія? – риторично запитав він.
Він додав, що готовий обговорити факт того, що іранські безпілотники залишаються іранськими.
19 жовтня стало відомо, що посли країн-членів ЄС схвалили санкції проти Ірану за залучення у війну, яку Росія розв’язала проти України. Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії – виробника дронів.