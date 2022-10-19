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РПЦ роками скуповувала нерухомість у Норвегії з видом на військові бази

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
патріарх кірілл гундяєв
Фото: Depositphotos

За останні роки Російська православна церква придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії.

Як повідомляє норвезьке видання Dagbladet, громада у місті Берген, пов’язана з Московським патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об’єктів ЗС Норвегії.

Хоконсверн поблизу Бергена є найважливішим портом і базою військово-морського флоту Норвегії. Тут розміщуються фрегати та підводні човни.

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Інформація з реєстру власності свідчить, що у 2017 році громада Christ’s Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide. Будівля розташована за 3 км по прямій від Хоконсверна. З будівлі відкривається повний огляд підходу кораблів до військово-морської бази.

Журналісти Dagbladet відвідали місце, де розташований релігійний будинок РПЦ, але там нікого не було. У вікнах виднілися хрести, лампадки та інші релігійні реліквії. Але на першому поверсі всі вікна були закриті щільними шторами.

За останні роки РПЦ через різні конгрегації придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії. Зокрема у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. А в Ставангері є парафія, розташована приблизно за 15 хв ходьби від штаб-квартири JWC – Об’єднаного центру бойових дій НАТО.

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Крім того, російська церква має громаду в Кіркенесі у Фіннмарку, за кілька кілометрів від кордону з РФ. Вона придбала цю нерухомість у 2015 році.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначила в інтерв’ю виданню, що такі об’єкти нерухомості “можуть бути проблемою”, оскільки можуть використовуватися для чогось іншого, крім релігійних цілей.

Джерело: Dagbladet 

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