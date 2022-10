РПЦ роками скуповувала нерухомість у Норвегії з видом на військові бази

За останні роки Російська православна церква придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії.

Як повідомляє норвезьке видання Dagbladet, громада у місті Берген, пов’язана з Московським патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об’єктів ЗС Норвегії.

Хоконсверн поблизу Бергена є найважливішим портом і базою військово-морського флоту Норвегії. Тут розміщуються фрегати та підводні човни.

Інформація з реєстру власності свідчить, що у 2017 році громада Christ’s Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide. Будівля розташована за 3 км по прямій від Хоконсверна. З будівлі відкривається повний огляд підходу кораблів до військово-морської бази.

