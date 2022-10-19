РПЦ роками скуповувала нерухомість у Норвегії з видом на військові бази

Жовтень, 19 в 12:38

За останні роки Російська православна церква придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії.

Як повідомляє норвезьке видання Dagbladet, громада у місті Берген, пов’язана з Московським патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об’єктів ЗС Норвегії.

Хоконсверн поблизу Бергена є найважливішим портом і базою військово-морського флоту Норвегії. Тут розміщуються фрегати та підводні човни.

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Інформація з реєстру власності свідчить, що у 2017 році громада Christ’s Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide. Будівля розташована за 3 км по прямій від Хоконсверна. З будівлі відкривається повний огляд підходу кораблів до військово-морської бази.

The #Russian Orthodox Church is buying up buildings in #Norway with a view of military bases, writes Dagbladet. In recent years, the Church has purchased several properties, one of them has a full view of the country’s most important naval base, Haakonsvern. pic.twitter.com/EHqmYbClu0 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2022

Журналісти Dagbladet відвідали місце, де розташований релігійний будинок РПЦ, але там нікого не було. У вікнах виднілися хрести, лампадки та інші релігійні реліквії. Але на першому поверсі всі вікна були закриті щільними шторами.

За останні роки РПЦ через різні конгрегації придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії. Зокрема у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. А в Ставангері є парафія, розташована приблизно за 15 хв ходьби від штаб-квартири JWC – Об’єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, російська церква має громаду в Кіркенесі у Фіннмарку, за кілька кілометрів від кордону з РФ. Вона придбала цю нерухомість у 2015 році.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначила в інтерв’ю виданню, що такі об’єкти нерухомості “можуть бути проблемою”, оскільки можуть використовуватися для чогось іншого, крім релігійних цілей.

Джерело: Dagbladet