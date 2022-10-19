Жовтень, 19 в 19:13

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі з Росією. Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CBS News.

— Ми збираємося зробити все, що в наших силах, як і протягом восьми місяців, щоб переконатися, що українські Збройні сили мають те, що їм потрібно, – сказав він.

Кірбі зазначив, що фінансова допомога Україні отримала двопартійну підтримку в Конгресі. Загалом США надали Україні майже $100 млрд допомоги.

— Я думаю, що всі розуміють, про що тут йдеться, а це не просто Херсон чи Харків або, скажімо, Слов’янськ. Насправді йдеться про суверенітет. Як буде виглядати середовище безпеки в Європі в майбутньому, – наголосив Кірбі.

Він прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників США Кевіна МакКарті про те, що у разі перемоги на виборах до Конгресу республіканці можуть суттєво скоротити підтримку України.

Зараз дивляться

Зокрема, МакКарті заявив, що партія не випише “чистий чек”, якщо вони знову візьмуть контроль над Палатою представників.

Кірбі сказав, що підтримка Білого дому “не полягала в виписуванні незаповнених чеків для України”.

— Йдеться про двопартійну підтримку в Конгресі, щоб впевнитися, що Україна може захистити себе і відстояти свій суверенітет. Тому що це насправді те, що тут поставлено на карту, окрім сотень тисяч українських життів, які постраждали від цієї війни.

Він наголосив, що адміністрація Байдена продовжуватиме працювати пліч-о-пліч з Конгресом, коли йдеться про додаткову фінансову підтримку для України.

Скріншот: CBS Mornings