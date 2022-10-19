У США нарощують виробництво HIMARS до 96 одиниць на рік
Американська компанія Lockheed Martin збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на тлі успішного їх використання українськими військовими проти російських сил.
Про це пише видання Breaking Defense з посиланням на слова генерального директора компанії Lockheed Martin Джима Тайклета.
Зазначається, що виробництво HIMARS збільшиться з 60 до 96 одиниць на рік.
Компанія вже вжила заходів для прискорення виробництва нових пускових установок в очікуванні більш високого попиту.
За словами Тайклета, Lockheed Martin планує інвестувати $65 млн для прискорення роботи підрядників.
Відомо, що вже зараз компанія модернізує підприємство у штаті Арканзас, а також навчає співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями.
Раніше представники Lockheed заявляли, що виробництво деяких систем озброєння вже зросло з початку року. Річний обсяг виробництва HIMARS з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшився приблизно з 48 до 60.
Фото: Lockheed Martin