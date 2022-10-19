Американська компанія Lockheed Martin збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на тлі успішного їх використання українськими військовими проти російських сил.

Про це пише видання Breaking Defense з посиланням на слова генерального директора компанії Lockheed Martin Джима Тайклета.

Зазначається, що виробництво HIMARS збільшиться з 60 до 96 одиниць на рік.

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Компанія вже вжила заходів для прискорення виробництва нових пускових установок в очікуванні більш високого попиту.

За словами Тайклета, Lockheed Martin планує інвестувати $65 млн для прискорення роботи підрядників.

Відомо, що вже зараз компанія модернізує підприємство у штаті Арканзас, а також навчає співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями.

Раніше представники Lockheed заявляли, що виробництво деяких систем озброєння вже зросло з початку року. Річний обсяг виробництва HIMARS з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшився приблизно з 48 до 60.

Фото: Lockheed Martin