Авіація РФ випустила ракету поблизу літака-розвідника ВПС Британії у Чорному морі – Воллес

Жовтень, 20 в 14:56

Російський літак випустив ракету поблизу британського літака, який патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Це сталося 29 вересня.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у Палаті громад.

За словами міністра, після цього інциденту Велика Британія вирішила призупинити патрулювання за участю неозброєного літака-розвідника RAF RC-135W Rivet Joint, коли його перехопили два російські винищувачі Су-27.

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— 29 вересня неозброєний літак RAF RC-135 Rivet Joint, який виконував звичне патрулювання над Чорним морем, зіткнувся з двома озброєними російськими винищувачами Су-27. Немає нічого незвичного, коли за літаком слідкують, і цей день не став виключенням.

Міністр додав, що один із російських реактивних літаків випустив ракету з-за межі видимості літака Королівських ВПС.

— Загальний час взаємодії російського літака з River Joint становив приблизно 90 хвилин.

Воллес повідомив, що він написав міністру оборони РФ Сергію Шойгу про те, що це було “потенційно небезпечним”, висловивши свою стурбованість інцидентом.

10 жовтня з Москви відповіли, запевнивши, що провели розслідування, і назвали запуск ракети нібито “технічним збоєм”. Росія визнала, що інцидент стався в міжнародному повітряному просторі.

Як зазначив Воллес, зараз Британія відновила патрулювання, але у супроводі винищувачів.

Джерело: UK House of Commons