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За 22 км від кордону України: РФ збирає сили на білоруському аеродромі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
За 22 км від кордону України: РФ збирає сили на білоруському аеродромі

За останній місяць на військовий аеродром у Зябрівці під Гомелем у Білорусі активно прибувають російські війська.

Свіжі знімки з супутника свідчать, що на аеродромі за 22 км від кордону з Україною побільшало техніки та військ РФ, повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.

Видання звертає увагу, що останнім часом на аеродром Зябрівка прибуло більше російської техніки та військових.

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— Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижня тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей, – розповіло джерело виданню з Гомельського району.

Так виглядав військовий аеродром у Зябрівці 24 серпня 2022 року.

Фото: Радіо Свобода

А такий вигляд він має менш ніж через два місяці, 16 жовтня 2022 року.

Фото: Радіо Свобода

На знімках видно, що в північній частині аеродрому будують піщані насипи.

Фото: Радіо Свобода

За інформацією Радіо Свобода, подібні споруди можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

Фото: Радио Свобода

На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність ЗРК комплексів С-300 і С-400. Також помітили поїзд, який прибув з пальним.

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Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода
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