Німеччина передала Україні радіолокаційну систему TRML-4D для виявлення ракет

Жовтень, 21 в 18:21

Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4D, яка може виявляти ворожі ракети. Загалом компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має надати чотири такі системи.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Відомо, що TRML-4D спроможна знаходити, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей.

Зокрема, радіолокаційна система може відокремити малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі, маневруючі крилаті ракети. Водночас TRML-4D може супроводжувати до 1,5 тис. різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км на максимальній висоті близько 30 км.

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Нещодавно також Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T (SLM) після серії ракетних ударів російської армії на території України.