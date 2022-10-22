Бадоєва та Сєдокова: група Єрмака-Макфола підготувала карту санкцій проти пропагандистів РФ

Жовтень, 21 в 21:24

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій проти російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які поширюють брехню на тему війни РФ проти України та підтримують геноцид проти українського народу.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, цей список надалі доповнюватиметься. Пропагандистів поділили на дві групи: генераторів ідей (псевдоідеологів чи прокремлівських експертів) та людей, які їх поширюють (журналістів чи артистів).

Серед них – Анна Сєдокова, Максим Аверін, Ірина Аллєгрова, Надія Бабкіна, Жанна Бадоєва, Микола Басков, Марат Башаров, Сергій Безруков, Віктор Бєлан (відомий під псевдонімом як Діма Бєлан) та інші.

Зараз дивляться

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого багато з них відвідали тимчасово окуповані території України, виступили на концертах на підтримку РФ чи публічно підтримали режим диктатора Володимира Путіна та війну.

Єрмак зазначив, що діяльність зазначених прокремлівських спікерів не пов’язана із журналістикою, свободою висловлення думки чи наукою, проте цілеспрямовано допомагає зусиллям військово-політичного керівництва РФ в Україні.

Водночас більшість із них проводять свої відпустки за кордоном, багато хто є власником дорогої нерухомості в Європі та США, зазначив Єрмак.

Робоча група порекомендувала демократичним країнам у всьому світі включити до санкційних списків осіб, які уникнули обмежень за підтримку геноциду проти українців.