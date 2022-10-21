Україна завершила перший етап переговорів з МВФ

Жовтень, 21 в 18:56

Місія МВФ за підсумками роботи з представниками України 17-20 жовтня у Відні повідомила про завершення дискусії. Там наголосили, що продовжать обговорення нової програми у найближчі тижні.

Про це йдеться у заяві голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

Місія обговорила свої висновки з міністром фінансів Сергієм Марченком та Головою Нацбанку України Андрієм Пишним.

Зараз дивляться

Грей зазначив, що російське вторгнення в Україну, яке розпочалося понад сім місяців тому, завдало величезних людських страждань і мало серйозні економічні наслідки.

— Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була суттєво порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня. Дискусії були зосереджені на останніх макрофінансових подіях та перспективах, бюджеті на 2023 рік та пов’язаних з ним потребах у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектору та поєднанні політик для підтримки макроекономічної стабільності, – підкреслив Грей.

В МВФ додали, що Україна заслуговує кредит за збереження макрофінансової стабільності “в цих надзвичайно складних обставинах”.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі $1,4 млрд, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.