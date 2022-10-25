Моравецький: Той, хто не підтримує Україну – або зрадив цінності цивілізації або під оманою РФ

Жовтень, 25 в 17:50

У нинішній ситуації підтримка України в інтересах безпеки західного світу, і хто цього не робить – зраджує цивілізаційні цінності або ж не розуміє реальної картини подій.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на Міжнародній експертній конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні 25 жовтня.

Моравецький наголосив, що Україні важливо надавати військову та фінансову підтримку найближчим часом та впродовж 2023 року.

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Прем’єр сказал, що підтримка України – найкраща гарантія безпеки та миру на наступні десятиліття.

— Той, хто не підтримує Україну, той або зрадив цінності нашої цивілізації або потрапив під оману Росії. Або і те, й інше, – наголосив Моравецький.

Він додав, що поразка РФ стає ближчою завдяки успіхам ЗСУ, західним санкціям та рішучості та єдності країн Заходу.

— Щоб перемогти у війні з РФ, ми маємо вибудувати абсолютно нову безпекову архітектуру в економічному та політичному вимірах. Економічна реконструкція України також є дуже важливою умовою для безпеки Європи, – сказав він.

Моравецький підкреслив, що країна-агресор має заплатити за завдану шкоду, як варіант за рахунок конфіскованих та заморожених російських активів. А також сказав, що Росія має сплатити Україні репарації, адже дуже часто траплялися випадки в історії, коли агресор уникав наслідків.

Джерело: PAP