Індія попередила РФ, що не слід вдаватися до “ядерного варіанту” у війні

Жовтень, 26 в 19:14

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу сказав, що “до ядерного варіанту не слід вдаватися”, коли йдеться про війну в Україні.

Про це йдеться у пресреліз Міноборони Індії, передає CNN.

Зазначається, що Сінгх ще раз підтвердив позицію Індії щодо “необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту”.

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— Він зазначив, що жодна сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності, – йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді раніше застерігав російського диктатора Володимира Путіна, що “сьогоднішня епоха – не для війни”. У вересні Моді сказав Путіну, що “ми багато разів говорили з вами по телефону про те, що демократія, дипломатія та діалог — це речі, які стосуються світу”.

Однак замість того, щоб розірвати економічні зв’язки з Кремлем, Індія збільшила закупівлі російської нафти, вугілля та добрив, що дало Путіну життєво важливий фінансовий порятунок.

А Нью-Делі неодноразово утримувався від голосування щодо засудження Росії в ООН.