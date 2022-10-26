У Білорусі проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків – ЦНС
У Білорусі триває прихована мобілізація водіїв та механіків, які повинні обслуговувати потреби армії РФ. Проте власний призов білоруська армія заперечує.
– Таке розпорядження було надіслано військкоматам ще у березні цього року. Як свідчать дані білоруського підпілля, військові комісари навіть проводять обхід будинків військовозобов’язаних та шукають водіїв важкої техніки та механіків, – йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
Таким чином, Білорусь продовжує підтримувати російські війська на своїй території.
А після заяв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про створення спільного угруповання російсько-білоруських військ під контролем армії РФ вже опинилися авіабази в містах Ліда і Барановичі.
За інформацією українських партизанів, білоруські військові були помічені у тимчасово окупованому Мелітополі.