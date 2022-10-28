Геть з України: Байден різко відреагував на заяву Путіна про ризик застосування ядерної зброї

Жовтень, 28 в 10:57

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що РФ начебто не має намірів застосовувати ядерну зброю для повномасштабної війни проти України. Президент США Джо Байден назвав риторику глави Кремля доволі небезпечною.

Про це глава Білого дому заявив у коментарі іноземним журналістам. На його думку, Путін може покласти край війні та закликав забиратися геть з України.

– Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї? Він може покласти цьому край. Забирайтеся геть з України, – закликав президент США.

Путін неодноразово заявляв, що поки ядерна зброя взагалі існує, то людству завжди загрожуватиме небезпека її використання. Проте президент Росії заперечує будь-які наміри застосувати ядерне озброєння проти України.

Зараз дивляться

– Ми ініціативно нічого не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери, – стверджує російський диктатор.

Джерело: Newsnation